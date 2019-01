Bucăți din avionul în care se afla fotbalistul Emiliano Sala ar fi fost găsite pe o plajă Franța

Echipele de intervenția care caută avionul, la bordul căruia se aflau fotbalistul Emiliano Sala și pilotul, au descoperit două perne de scaun care ar putea să provină, cel mai probabil, din aeronava dispărută, anunță telegraph.co.uk.







Bucăți din două scaune ale epavei avionului cu care Emiliano Sala călătorea spre Cardiff au fost aduse la mal de mare și au fost descoperite pe o plajă din Surtainville, din Peninsula Cotentin, Franța.







"După o analiză preliminară am ajuns la concluzia că, cel mai probabil, aceste perne sunt de la avionul dispărut", au precizat oficialii Diviziei pentru Investigarea Accidentelor Aviatice.



Descoperirea a dus la reluarea căutărilor oficiale, care vor avea loc pe o rază de 4 mile nautice, sub apă.



"Din cauza condițiilor meteo, ne așteptăm să putem începe căutările subacvatice la finalul acestei săptămâni. Căutările vor dura trei zile. Se vor folosi sonare și echipamente speciale pentru a încerca să determinăm locul în care se află epava avionului dispărut. Dacă epava va fi găsită, vom folosi un echipament controlat de la distanță pentru a o analiza sub apă", au mai adăugat oficialii.



Avionul a dispărut de pe radar luni, 21 ianuarie, atunci când acesta se deplasa pe ruta Nantes - Cardiff.