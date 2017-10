Buba a fost în atac

Ştire online publicată Luni, 01 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Am avut o posesie bună, dar ne-am împotmolit la 16 m. Ne-au lipsit incisivitatea și eficiența. Am dominat steril. Nu prea am avut ocazii, în primul rând din pricina noastră, pentru că nu am reușit să ne mișcăm în față. Vârfurile noastre, două, apoi trei, nu au putut să-și creeze ocazii sau măcar spații. Marea bubă a fost în atac. E adevărat, suntem lipsiți și de aportul lui Gerlem (suspendat), Nae, Ciobanu, Nanu (accidentați). Fără ei, ne-a fost foarte greu. Când vor intra aceștia, alta va fi fața echipei“ Constantin Gache, antrenor principal FC Farul„Am avut o posesie bună, dar ne-am împotmolit la 16 m. Ne-au lipsit incisivitatea și eficiența. Am dominat steril. Nu prea am avut ocazii, în primul rând din pricina noastră, pentru că nu am reușit să ne mișcăm în față. Vârfurile noastre, două, apoi trei, nu au putut să-și creeze ocazii sau măcar spații. Marea bubă a fost în atac. E adevărat, suntem lipsiți și de aportul lui Gerlem (suspendat), Nae, Ciobanu, Nanu (accidentați). Fără ei, ne-a fost foarte greu. Când vor intra aceștia, alta va fi fața echipei“ Constantin Gache, antrenor principal FC Farul