Bryant şi Durant în echipa vestului, James şi Wade în cea a estului, la All Star Game

Bryant și Durant în echipa vestului, James și Wade în cea a estului, la All Star Game

Kobe Bryant și Kevin Durant vor face parte din echipa vestului, iar LeBron James și Dwyane Wade din cea a estului, la All Star Game, meciul vedetelor din NBA, care va avea loc în data de 16 februarie, la New Orleans, informează Mediafax. Selecționatele Conferinței de Vest și Conferinței de Est au fost stabilite în urma unei consultări publice, iar rezervele vor fi alese de antrenorii echipelor din NBA, la 30 ianuarie. Vedeta echipei Miami Heat, LeBron James, dublu campion NBA și cvadruplu MVP, a primit cele mai multe voturi: peste 1,4 milioane. James va participa pentru a zecea oară la All Star Game. Conferința de Vest: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Oklahoma Ciity Thunder), Blake Griffin (Los Angeles Clippers), Kevin Love (Minnesota). Conferința de Est: Dwyane Wade (Miami Heat), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), LeBron James (Miami Heat), Paul George (Indiana Pacers), Carmelo Anthony (New York Knicks).