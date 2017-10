BREXIT aduce mari probleme în fotbal

Ştire online publicată Vineri, 24 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Votul majoritar al britanicilor pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană are efecte și în fotbal.Un prim exemplu este cel al echipei Real Madrid care are deja o problemă pentru că galezul Gareth Bale a devenit jucător extracomunitar, iar clubul madrilen are un jucător peste cota admisă de trei.Astfel, potrivit express.co.uk, Real Madrid are acum în lot patru jucători extracomunitari, pe Bale, columbianul James Rodriguez și brazilienii Casemiro și Danilo. Drept urmare, va fi nevoită să renunțe la unul dintre ei în această vară.Bale se află în prezent în Franța, alături de echipa națională a Țării Galilor, cu care a obținut în premieră accederea în optimile de finală ale unui Campionat European.Numărătoarea finală a voturilor de la referendumul de ieri din Marea Britanie arată că 51,9% dintre alegători au votat în favoarea Brexit-ului, adică ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.Până acum legislația europeană permitea cetățenilor săi să se deplaseze liber în cele 28 de țări membre ale UE fără controale la frontieră și să aibă trei luni de rezidență fără nicio condiție impusă. După aceste trei luni, era necesară obținerea unui contract de muncă pentru a trăi în altă țară a UE.După Brexit, viitorul cetățenilor britanici în UE nu este clarificat, iar procesul de ieșire din UE poate dura între 2 și 7 ani, scrie miscareaderezistenta.ro