Brazilian şi portughez, la negocieri cu Farul

Brazilian și portughez, la negocieri cu Farul

Un atacant brazilian și un fundaș central portughez erau așteptați aseară în România pentru negocieri cu Farul. Vârful este Everson Sales Pacheco, 25 ani (născut pe 21 iunie 1982), 1,86 m, 81 kg, liber de contract. Format în Brazilia, la Corinthians și Palmeiras, Pacheco a jucat în sezonul trecut la Trofense, în liga secundă portugheză. Fundașul central are 22 de ani, 1,90 m și a evoluat în echipele naționale Under-16, Under-19 și Under -21 ale Por-tugaliei. Aparține de Sporting Braga. Dacă se vor înțelege cu Farul, cei doi vor semna contracte pe câte trei ani. Farul așteaptă la Constanța, pentru tratative, și un atacant camerunez, Daniel Chigou (24 ani, 1,85 m - 80 kg), care a evoluat la echipe din ligile inferi-oare din Italia, cel mai cunos-cut club fiind Ternana.Un atacant brazilian și un fundaș central portughez erau așteptați aseară în România pentru negocieri cu Farul. Vârful este Everson Sales Pacheco, 25 ani (născut pe 21 iunie 1982), 1,86 m, 81 kg, liber de contract. Format în Brazilia, la Corinthians și Palmeiras, Pacheco a jucat în sezonul trecut la Trofense, în liga secundă portugheză. Fundașul central are 22 de ani, 1,90 m și a evoluat în echipele naționale Under-16, Under-19 și Under -21 ale Por-tugaliei. Aparține de Sporting Braga. Dacă se vor înțelege cu Farul, cei doi vor semna contracte pe câte trei ani. Farul așteaptă la Constanța, pentru tratative, și un atacant camerunez, Daniel Chigou (24 ani, 1,85 m - 80 kg), care a evoluat la echipe din ligile inferi-oare din Italia, cel mai cunos-cut club fiind Ternana.