Branislav Vukomanovic a sosit la Constanţa

Branislav Vukomanovic a sosit la Constanța

Farul va demara astăzi tratativele finale pentru achiziționarea fotbalistului sârb. Fundașul stânga sârb pe care vrea să-l achiziționeze Farul, Branislav Vukomanovic, este de aseară la Constanța. Jucătorul a venit cu avionul de la Timișoara, ateri-zând pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” la ora 17,30, iar după 45 de minute a sosit la club, adus cu mașina de Constantin Stamate, directorul de organizare al Farului. „Vreau să evoluez la această echipă. Mi-a plăcut Farul în Antalya. Faptul că în formație sunt doi sârbi și doi sloveni mă va ajuta să mă acomodez mai repede”, a declarat „Brane”, pentru „Cuget Liber”. La sosire, sârbul s-a întâlnit în holul clubului și s-a salutat cordial cu câțiva fariști, printre care Pahor, Fatai, D. Florea, Alibec, Mansur sau Lăzărescu. Astăzi, va ajunge la Constanța și impresarul jucătorului, iar tratativele finale vor porni, Farul dorind un contract pe doi ani și jumătate. Ieri, „rechinii” au avut în program un singur antrenament, de dimineață, în sala de forță și pe pista stadionului mare. Cu excepția lui Ben Teekloh, care, după o întindere musculară, a efectuat doar alergări ușoare, separat, restul lotului s-a pregătit normal, sub conducerea antrenorilor Cristi Cămui și Constantin Gârjoabă, principalul Ion Marin fiind la București, la o întrunire a antrenorilor. La antrenament a participat și mijlocașul sârb Dejan Rusmir, care s-a întors din Serbia, după ce fusese învoit câteva zile pentru nașterea primul său copil, un băiețel. Tinerii părinți au fost îngrijorați la început, crezând că micuțul are ceva probleme cu inima, dar repetarea analizelor medicale le-a risipit temerile lui Dejan și soției sale. Astăzi, „rechinii” efectuează, în regim de semicantonament, două antrenamente (pe terenul SNC și pe „Triunghi”), urmate de o ședință de refacere. Pentru meciul cu Gloria Buzău, Farul intră în cantonament joi, la ora 13. Partida are loc sâmbătă, la ora 17, nefiind televizată în direct. Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele 1 și 2). Tot ieri, Comitetul Executiv al FRF a modificat datele de disputare a 12 dintre etapele returului Ligii 1, care se va încheia cu trei zile mai devreme (pe 10 iunie) față de programarea inițială. Noile date pentru retur sunt: etapa 18 - 28 februarie; 19 - 7 martie; 20 - 14 martie; 21 - 21 martie; 22 - 4 aprilie; 23 - 8 aprilie; 24 - 11 aprilie; 25 - 18 aprilie; 26 - 22 aprilie; 27 - 25 aprilie; 28 - 2 mai; 29 - 6 mai; 30 - 9 mai; 31 - 16 mai; 32 - 23 mai; 33 - 30 mai; 34 - 10 iunie. Rundele 23, 26, 29 și 34 se dispută la mijlocul săptămânii.