Boxerii de fier ai Constanţei, premiaţi la „Gala Campionilor“

Boxerii de fier ai Constanței, premiați la „Gala Campionilor“

Asociația Județeană de Box Constanța organizează, mâine, de la ora 11, la Medgidia, „Gala Campionilor”, acțiune de sfârșit de an care beneficiază de sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret și al mai multor sponsori și apropiați ai pugilismului constănțean. În cadrul „Galei” vor fi pre-miați boxerii constănțeni medaliați la întrecerile anului 2010. „A fost un an deosebit, cu cinci campioni naționali, la toate categoriile de vârstă (copii, cadeți, juniori și seniori), și cu alte medalii. Sportivii vor fi premiați, printre alții, de Bachir Iusuf (administratorul SC Eucas), Niculae Dicu (administratorul SC Dia Auto), Ion Miron (administratorul SC Global Harbour), Mircea Alexandru și Gabriel Ciupercă, ultimii doi, foști campioni de box”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, arbitrul AIBA Toma Matei (președintele AJB Constanța). Cei cinci campioni naționali ai Constanței din 2010 sunt Ionuț Gheorghe, Arsen Mustafa (CS Farul), Ionuț Băluță, Mircea Bărăscu (CS Năvodari) și Ionuț Vulpe (Callatis Mangalia). Toma Matei ne-a spus că Medgidia nu a fost aleasă întâmplător pentru a găzdui „Gala Campionilor” din acest an, festivitatea având astfel și rolul de a stimula renașterea boxului, dar și a altor sporturi din acest municipiu al Constanței.