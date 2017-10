Box: Tabăra lui Froch vrea revanşa cu Lucian Bute în primăvară

Box: Tabăra lui Froch vrea revanșa cu Lucian Bute în primăvară

Ştire online publicată Joi, 06 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tabăra boxerului britanic Carl Froch, noul campion mondial IBF la supermijlocie, a anunțat că acceptă un al doilea meci cu Lucian Bute doar în primăvara lui 2013, pentru că în a doua parte a anului viitor plănuiește un meci cu danezul Mikkel Kessler, de la care are de luat o revanșă.Președintele lui InterBox, Jean Bedard, ar vrea că boxerul gălățean să susțină încă un meci înainte de revanșa cu Froch, care să fie împinsă undeva în vară. ''Întrebarea este următoare: revanșa nu ar fi mai interesantă dacă mai așteptăm puțin? Lucian vrea un meci cât mai repede, dar munca mea de promotor este să cântăresc toate opțiunile și s-o aleg pe cea mai profitabilă pentru el''.Froch nu este însă de acord cu această variantă. ''InterBox poate cere revanșa mai târziu anul viitor, dar nu e bine pentru noi. Dacă acest meci trebuie să aibă loc, trebuie să aibă loc cât mai repede, pentru că meciul cu Mikkel Kessler este cel mai important''.Bute a obținut o victorie puțin convingătoare în meciul cu rusul Denis Gracev, pe 3 noiembrie la Montreal, și tabăra lui simte că nu și-a revenit la cel mai înalt nivel. ''Dacă Lucian obține o victorie mai convingătoare împotriva altui adversar, revanșa cu Froch va fi mai atrăgătoare. Interesul televiziunilor americane și engleze va fi mai ridicat'', a declarat Jean Bedard.Promotorii celor 2 tabere vor lua însă o decizie finală după meciul de sâmbătă, în care danezul Mikkel Kessler îl înfruntă pe nord-irlandezul Brian Magee.Kessler și Andre Ward sunt singurii boxeri care au reușit până acum să-l învingă pe Froch, care are ca obiectiv principal obținerea revanșei împotriva celor 2.Conform unor știri, Bute (31 victorii, 1 înfrângere) ar urma să boxeze în primăvară cu dominicanul Edwin Rodriguez (22 victorii). InterBox a dezmințit însă că l-a contactat pe impresarul acestuia.