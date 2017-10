Box / Răzvan Cojanu va lupta pentru titlul mondial WBO la categoria grea

Miercuri, 26 Aprilie 2017

Boxerul român Răzvan Cojanu a primit șansa de a lupta pentru titlul mondial WBO la categoria grea, pe 6 mai, cu deținătorul centurii cu diamante, neozeelandezul Joseph Parker, după ce britanicul Hughie Fury s-a accidentat și a fost nevoit să renunțe.Gala din 6 mai va avea loc la Manukau City, în Noua Zeelandă, după ce confruntarea cu vărul lui Tyson Fury fusese inițial programată la Auckland.Cojanu (30 ani) are în palmares 16 victorii (12 KO) și 2 înfrângeri (1 KO) la profesioniști, iar în decembrie a câștigat titlul WBO China Zone, după un KO rapid (repriza a doua) în fața chinezului Zhi Yu Wu.''E ca o glumă bună pentru mine, dar îmi place foarte tare. Nu mă așteptam să se întâmple așa'', a mărturisit Cojanu despre oportunitatea pe care o are, la sosirea în Noua Zeelandă.''Sunt bucuros și vreau să-i mulțumesc lui Hughie Fury că s-a retras, pentru că acum am șansa mea. Nu fiți supărați că Fury s-a retras. Veți avea parte de un meci mai bun", a afirmat Cojanu, încrezător, citat de portalul Newshub.Cojanu ocupă locul 14 în clasamentul WBO la categoria grea, dar are un motiv destul de bun pentru a fi încrezător. El a petrecut mult timp ca sparring partner pentru Parker, în mai multe cantonamente, cel mai recent înaintea meciului cu ucraineanul Aleksandr Dimitrenko, câștigat de neozeelandez în octombrie, pentru centura WBO Oriental."Îl cunosc din cantonament. Îi știu multe greșeli, îi cunosc multe dintre strategiile folosite cu Dimitrenko și pe care dorea să le utilizeze contra lui Fury și îl cunosc și pe el. În cantonament am dat maximum 50, 60, 70 la sută, dar acum voi lupta la sută la sută'', a precizat Cojanu."Am venit aici nu să lupt cu Joseph Parker, am venit pentru a vă demonstra vouă și lumii întregi că îl pot face KO pe Parker'', a subliniat Cojanu, care trăiește în Statele Unite.Parker a fost provocat de americanii Dominic Breazeale și Deontay Wilder după retragerea lui Fury, dar niciunul nu era o opțiune viabilă în acest moment. Breazeale nu putea urca în ring pe 6 mai, iar Wilder are un meci obligatoriu în care își pune în joc titlul de campion mondial WBC în fața lui Bermaine Stiverne.Neozeelandezul Parker s-a declarat mulțumit că cele trei luni de pregătire nu sunt în van și a menționat că Răzvan Cojanu (30 ani, 2,02 m) este o amenințare mai mare decât adversarul său inițial.''Văd meciul mai dificil decât cel cu Fury. Are forță și știe și felul cum boxez. Va fi probabil ultimul meci meci înainte de a pleca în străinătate, așa că îmi doresc să fac un spectacol frumos'', a afirmat Parker.''Mulți dintre voi râd acum, dar veți fi surprinși'', a avertizat Cojanu.Parker (25 ani, 1,93 m) are doar victorii la profesioniști, 22 la număr, dintre care 18 prin KO. El a cucerit centura de campion WBO în decembrie, după ce l-a învins la puncte pe Andy Ruiz Jr, transmite Agerpres.ro.