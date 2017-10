Box / Lucian Bute a fost învins de Carl Froch prin KO în runda a 5-a. Revanșa va avea loc la Montreal

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Lucian Bute a pierdut prin KO, în runda 5, meciul cu Carl Froch, disputat la Capital FM Arena din Nottingham. Conform contractului dintre staff-urile celor doi pugiliști, revanșa va avea loc la toamnă, la Montreal. Românul a suferit prima înfrângere din carieră. Acest a controlat primele două runde, dar Carl Froch s-a dezlănțuit din runda 3 și a făcut instrucție cu Bute, care a ieșit din ring cu pomeții sparți și cu fața plină de sânge. Bute nu a căzut, meciul fiind oprit de arbitrul de ring.Carl Froch este primul pugilist din Top 10 cu care a boxat Lucian Bute. Românul a boxat pentru prima oară în afara Canadei și a României, unde câștigase toate cele 30 de meciuri disputate până acum la profesioniști."Tactica meciului a fost greșită, Lucian a așteptat prea mult. Trebuia să evite lupta de aproape. Aici s-au înfruntat forța și rezistența lui Froch cu rapiditatea lui Lucian. Lupta de aproape i-a fost fatală. Froch are lovituri foarte puternice. A simțit că îl are în mînă și a lovit pînă a cîștigat. Ca să-l învingi în revanșă trebuie să iei totul de la zero", a declarat Felix Păun, primul antrenor al lui Lucian Bute, pentru The Money Channel.