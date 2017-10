Box feminin: Antrenorul Adrian Lăcătuş, despre performanţele de la CE

Box feminin: Antrenorul Adrian Lăcătuș, despre performanțele de la CE

Marți, într-o conferință de presă, antrenorul lotului feminin de box, Adrian Lăcătuș a lăudat performanța junioarelor românce la Campionatele Europene, desfășurate la Assisi.''Fetele s-au depășit pe ele. Am avut puțin timp la dispoziție, doar o lună de zile. Noi ne-am concentrat pe lotul de senioare. Rezultatele sunt remarcabile. Pentru prima dată am avut o delegație completă și am obținut 4 medalii. Este un succes, dacă ne gândim că majoritatea sportivelor sunt la primul turneu. Acolo au fost sportive cu mare experiență, la noi sunt doar meciurile de la Campionatele Naționale. Le felicit pentru rezultatele obținute'', a declarat antrenorul, citat de