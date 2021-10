Box / Din cauza pandemiei Covid-19, Campionatele Naţionale de juniori și cadeți se reprogramează

La Târgu Jiu ar fi trebuit să se desfăşoare, în acest final de săptămână, finalele Campionatului Naţional de box pentru juniori, ediţia 2021. Hotărârea de Guvern care impune certificatul verde pentru cazarea și masa oricărei persoane începând cu vârsta de 13 ani i-a făcut însă pe furnizorii acestor servicii din Târgu Jiu să anunțe că nu mai pot găzdui participanții la această acțiune. Din acest motiv, competiția a trebuit stopată, înainte să înceapă, la fel ca şi în cazul finalei Campionatului Naţional de cadeți, din 2-7 noiembrie.Biroul Executiv al FR de Box, întrunit de urgență, a decis reprogramarea acestor competiții. Atât finala CN juniori, cât și finala CN cadeți se vor desfășura în perioada 15-21 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.„Pandemia ne afectează pe toți și, chiar dacă am sperat și am căutat soluții, până în ultimul moment, pentru ca aceste finale naționale să se poată desfășura în datele stabilite, ne-am văzut obligați să le reprogramăm.Din respect pentru munca antrenorilor, a cluburilor și mai ales a sportivilor, nu am luat nicio clipă în calcul anularea acestor competiții oficiale, ci doar reprogramarea lor. În ciuda dificultăților, cred că vom găsi încă o dată resurse pentru ca boxul să treacă și peste aceste obstacole și să termine în picioare anul competițional.Doresc multă sănătate tuturor membrilor marii familii a boxului și psihic de boxeri adevărați ca să putem trece peste toate aceste hopuri”, a declarat președintele Federației Române de Box, Vasile Cîtea.Foto: Facebook / Federaţia Română de Box