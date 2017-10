Box / Bute urcă iar în ring în martie sau aprilie

Ştire online publicată Luni, 28 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, a declarat că va susține următorul meci, în martie sau aprilie anul viitor, cu un adversar ''bun'', relatează Agerpres.ro."Nu mă gândesc la următorul meci. Vreau doar să fac o pauză. Voi începe antrenamentele în ianuarie și cred că voi înfrunta un boxer bun în martie și aprilie" a declarat Bute pentru TVA Sports.Pugilistul român e mulțumit de felul în care a decurs cariera sa în 2015, chiar dacă a pierdut luna trecută la puncte meciul pentru titlul mondial IBF cu britanicul James DeGale, în Quebec.Prestația lui Bute în acel meci a fost evaluată ca fiind una dintre cele mai bune din ultimii ani. Bute a părut că și-a recăpătat încredere și agresivitatea pierdute când Carl Froch l-a învins prin KO în runda a cincea a meciului din 2012, la Nottingham, și l-a deposedat de titlul mondial.Bute (32 de victorii, 3 înfrângeri la profesioniști), antrenat acum de frații Otis și Howard Grant, nu și-a pierdut speranța că în 2016 va cuceri un titlu mondial."Vreau să fiu din nou campion mondial și nu mă voi grăbi. La 35 de ani, mă simt bine din punct de vedere fizic și psihologic. Poate sunt în vârstă, dar experiența meciului (cu DeGale, n. red.) îmi va servi", a mai spus Bute, care va împlini 36 de ani pe 28 februarie.Boxerul gălățean s-a arătat mulțumit de evoluția sa în meciul cu DeGale, dar și-ar fi dorit ca lupta să aibă mai multe runde."Sunt mulțumit că am fost mai mai agresiv. La sfârșit am încercat să păstrez niște energie în rezervor... Trebuia să îmi dau drumul mai mult. Am fost mândru de performanța mea și, spre deosebire de DeGale, mai puteam boxa câteva runde. Din nefericire, nu mai sunt meciuri de 15 runde în zilele noastre", a conchis Bute.