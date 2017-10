Box / Află aici când va boxa Bute cu Froch

După victoria cu Gracev, pugilistul Lucian Bute spune că va lua cea mai bună decizie pentru viitorul lui, chiar dacă asta ar însemna să mai dispute încă un meci înainte de revanșa cu Froch. Într-un an, gălățeanul și-a propus să redevină campion mondial.„Am discutat cu Stephane, antrenorul meu, și am convenit ca mai întâi să analizăm meciul cu Gracev, să tragem concluziile și după 17 noiembrie, când Froch boxează cu Yusaf Mack, să luăm o decizie.Evident că am orgoliul meu. Dacă Jean Bedard și Stephane Larouche vin și-mi spun să facem meciul cu Froch eu spun DA, două sute la sută! Dar nu vreau să fac greșeli. Trebuie să fiu sigur că sunt capabil mental de un astfel de meci, pentru că o nouă înfrângere m-ar face să reiau urcușul de la sub zero. Nu sunt disperat să boxez acum cu Froch”, a spus Bute.