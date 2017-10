Boss Km 4-5, prima formaţie care pierde prin neprezentare

Cupa Cartierelor la fotbal în sală, etapa a șasea

Boss Km 4-5, prima formație care pierde prin neprezentare

Favoritele și-au respectat statutul în partidele din etapa a șasea a Cupei Cartierelor la fotbal în sală, competiție organizată de Clubul Eden din bd.-ul Aurel Vlaicu. Ceacu și ai săi coechipieri de la FC Făgetului au „mitraliat” poarta Medgidiei, ISU Capitol a făcut praf apărarea Cumpenei, iar Global Systems a trecut în ritm de accelerat prin „halta” Tomis III. Cea mai echilibrată întâlnire a fost cea dintre Cartier Far și Alma Soveja, încheiată cu victoria primei. Tot un jucător al formației învingătoare, Marius Dumitru, a marcat cel mai frumos gol al sezonului - șut la vinclu, de la jumătatea terenului, la care portarul advers a fost simplu spectator. Din păcate, s-a înregistrat și prima neprezentare a unei echipe (Boss Km 4-5), care, conform regulamentului, pierde jocul cu 0-3. Iată și rezultatele complete ale rundei: Gepa Tomis III - Global Systems „Mircea cel Bătrân” 8-13 (Cristian Șoptelea 2, Bică 2, Alexandru Șoptelea 2, Rafael 2 / Florin Lupu 4, Mihai Smire 3, Cocirta 3, Paul Caramihal, Mocanu, Alex), Sterk Medgidia - FC Făgetului 8-27 (Suleyman 3, Cuma 3, Suphi 2 / Ceacu 11, Tase 5, Costin 4, Emmurah 4, Izet 3), Cartier Far - Alma Soveja 6-8 (Marius Dumitru 2, Kamel 2, E. Lică 2 / Bebi 3, Cătălin 2, Vlad, Marius, Cidu), ISU Capitol - Servany Cumpăna 17-8 (Lucian Popescu 6, Tudose 3, Sima 2, Bogdan Ciogolea 2, Staicu, Musaca, Filimon, Tofan / Timofte 3, Cosmin Sava 2, Dragoș, Claudiu). FC 95 Tomis Nord a stat. Partida Real Poarta 6 - Detectors Piața Griviței se joacă astăzi, iar FC Palas a câștigat la „masa verde”, scor 3-0, meciul cu Boss Km 4-5, adversarii neprezentându-se la sală. Programul etapei a șaptea va fi publicat într-una din edițiile viitoare ale ziarului nostru, imediat după ce va fi comunicat de organizatorul turneului. Clasament 1. FC Palas 6 6 0 0 69-21 18 2. ISU Capitol 5 4 1 0 58-39 13 3. Global Systems 4 4 0 0 47-26 12 4. Detectors 5 4 0 1 46-36 12 5. Real Poarta 6 5 3 0 2 54-38 9 6. Alma Soveja 6 3 0 3 54-42 9 7. Cartier Far 6 3 0 3 49-48 9 8. Gepa Tomis III 6 2 1 3 61-50 7 9. FC Făgetului 6 2 0 4 61-65 6 10. Cumpăna 6 2 0 4 57-69 6 11. Boss Km 4-5 5 1 0 4 25-36 3 12. Medgidia 5 0 0 5 25-74 0 13. Tomis Nord 5 0 0 5 31-93 0