Boris Becker, noul consultant al Simonei Halep!

Simona Halep s-a despărțit, la finalul acestui sezon, de Darren Cahill, dar un nou nume uriaș al tenisului mondial ar urma să facă parte din echipa liderului mondial.Boris Becker va fi consilierul Simonei, iar germanul va fi plătit cu 20.000 de euro pe lună, scrie libertatea.ro. Totul ar fi pus la punct la evenimentul organizat recent la Stejarii Country Club, la care a participat și fostul elev al lui Ion Țiriac.De altfel, omul de afaceri, un apropiat la constănțencei, ar fi cel care intermediat cooptarea lui Becker în stafful lui Halep, în dorința de a-l ajuta pe german.Becker a avut mari probleme financiare, fiind nevoit să se declare în faliment, în 2017, iar bunurile sale au fost scoase la licitație, pentru recuperarea datoriilor.Nu este primul job pe care Becker îl are în tenisul actual. El l-a antrenat și pe liderul clasamentului masculin, Novak Djokovic.Simona Halep și-a dezvăluit echipa pentru noul sezonSimona Halep a făcut anunțul finalului de an. Numărul 1 WTA a anunțat echipa pentru noul sezon, în contextul în care în acest an Darren Cahill a anunțat că pune capăt colaborării cu Halep.Astfel, Simona Halep a anunțat cine o va pregăti, cel puțin, în startul noului sezon. La Australian Open, cea mai bună jucătoare de tenis din lume îi va avea alături pe sparring-partner-ul Vasile Antonescu, fizioterapeutul Andrei Cristofor și preparatorul fizic Teo Cercel."Voi merge în Australia cu un sparring-partner și am primit deja ajutor din partea căpitanului echipei de Fed Cup a României. Sunt foarte fericită cu această echipă și nu vreau să mă grăbesc să-mi numesc un antrenor permanent", a spus Simona pentru Daily Telegraph.