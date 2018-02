Bogdan Stancu s-a retras de la naţionala României

Bogdan Stancu s-a retras de la naționala României

Federația Ro-mână de Fotbal a anunțat, ieri, retragerea din echipa națională a atacantului Bogdan Stancu. Ajuns la 30 de ani, acesta a adunat 52 de meciuri sub tricolor, reușind să marcheze de 14 ori, fiind cel mai bun marcator al naționalei în activitate. După retragerea lui Stancu, Gabriel Torje (11 goluri) devine golgeterul tricolorilor.Stancu a fost unicul marcator al tricolorilor la ultimul turneu final la care naționala țării noastre a jucat, Euro 2016, înscriind atât contra Franței (1-2), cât și contra Elveției (1-1).Iată conținutul scrisorii trimise de Stancu către federație: „Cu un profund sentiment de regret, doresc să anunț, prin această scrisoare deschisă, retragerea mea de la echipa națională a României. Recunosc, nu mi-a fost ușor să iau această decizie, dar am considerat că a venit momentul să mă concentrez mai mult asupra carierei de jucător al clubului cu care am contract în prezent și, mai ales, să acord mai mult timp familiei mele. Doresc să mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care au fost alături de mine în perioada în care am făcut parte din echipa națională. Voi continua să fiu cu sufletul alături de colegii mei și de tot ce înseamnă echipa reprezentativă a României”.În continuare, Bogdan Stancu va evolua pentru echipa sa de club, Bursaspor, în prima ligă din Turcia. În cariera sa, acesta a mai trecut pe la FC Argeș, Dacia Mioveni, Unirea Urziceni, Steaua București, Galatasaray, Ordusport și Genclerbirligi.