Bogdan Rusu s-a dus la Astra, dar Farul spune că nu e jucător liber

Atacantul de 20 de ani al „marinarilor“ a lăsat-o pe Dinamo pentru echipa din Ploiești. Oficialii constănțeni așteaptă însă la tratative Astra, spunând că fotbalistul nu se poate transfera gratis. Bogdan Rusu a început, sâmbătă, pregătirile cu Dinamo, iar ieri a ajuns la Astra, stârnind mânia șefilor din „Ștefan cel Mare”, pentru că ar fi plecat fără să anunțe. „E adevărat, sunt la Ploiești acum. Încă nu am semnat, dar m-am înțeles cu Astra. Am devenit jucător liber de contract, memoriul depus fiindu-mi soluționat în mod favorabil. Scărlătescu a rămas în continuare la Dinamo”, a declarat jucătorul, pentru „Cuget Liber”. Patronul Farului, Giani Nedelcu, a infirmat însă că Rusu e liber de contract, astfel că nu se poate transfera pe gratis la Astra. „Bogdan e în continuare jucătorul nostru. Nu am primit nimic oficial de la Federație în acest sens. Nici măcar că și-ar fi de-pus memoriu. Dacă Astra îl vrea, o așteptăm la negocieri”, ne-a spus Nedelcu. Pe lângă Rusu (ajuns la Astra) și Scărlătescu (în probe la Dinamo), un alt jucător de la Farul ar fi solicitat pentru un transfer, stopperul Florin Buzea (22 de ani), de care s-ar fi interesat două cluburi de Liga 1, însă oficialii Farului nu prea ar vrea să se despartă de jucător. „Nu mai pot aștepta” În privința situației de la club, aceasta rămâne în continuare încurcată, iar reunirea lotului, de pe 17 ianuarie, e cu semnul întrebării. „Eu nu știu nimic concret, doar că lunea viitoare ar trebui să ne reunim. Sper din tot sufletul ca problemele să se rezolve, iar Farul să-și poată continua activitatea. Eu sunt constănțean, am o vârstă și vreau să-mi închei cariera la această echipă. Mai aștept și săptămâna aceasta și apoi voi vedea ce se va întâmpla și ce voi face”, a declarat căpitanul Farului, fundașul Liviu Ștefan. Veteranul Ion Barbu s-a hotărât în schimb: va depune memoriu, din pricina restanțelor financiare pe care le are clubul față de el. „Nu vreau să fiu judecat greșit, dar am familie și nu o pot lăsa fără resurse financiare. În plus, dacă nu depun documentele, risc să pierd banii, pentru că se împlinește un an. La Farul, am trecut multe cu vederea, am judecat cu sufletul, însă cel care a avut de suferit am fost eu. Am acceptat reeșalonări peste reeșalonări, înțelegând situația grea prin care a trecut Farul, am lăsat mult de la mine, pentru ca Farului să-i fie bine, însă nu mai pot aștepta nici eu”, ne-a spus și Ion Barbu. Matei în locul lui Sdrobiș? În privința configurației băncii tehnice, în caz că, totuși, Farul va reuși să demareze pregătirea, dar Ioan Sdrobiș va renunța să mai fie antrenorul echipei, se zvonește că în funcția de principal ar putea veni Adrian Matei.