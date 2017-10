Bogdan Apostu s-a transferat la Nyiregyhaza Spartacus

Fostul atacant al Farului, Bogdan Apostu, a semnat, vineri, un contract valabil trei ani cu formația Nyiregyhaza Spartacus, din prima ligă a Ungariei, urmând să câștige 60.000 de euro anual. „Am ajuns până la urmă la un acord cu cei de la Nyiregyhaza. Eram liber de contract, după ce am reziliat înțelegerea cu Farul Constanța. Am avut discuții cu UTA și Gloria Bistrița, dar am acceptat până la urmă oferta clubului din Ungaria, deoarece a fost cea mai bună pentru mine. Am semnat un contract valabil trei ani, dar am o clauză care îmi permite să plec când doresc eu, plătind anumite despăgubiri“, a declarat fotbalistul, pentru agenția NewsIn. Apostu și-a făcut debutul săptămâna trecută, într-un meci cu Honved Budapesta, în Cupa Ligii, scor 2-4, în care a marcat un gol și a dat o pasă decisivă. Liga maghiară permite fiecărei echipe care participă în această competiție să utilizeze câte doi jucători care încă nu au semnat contractul. La Spartacus, mai joacă românii Pereny și Lăzăreanu.