Bogdan Andone s-a întors la Farul ca antrenor-jucător

Mijlocașul de 34 de ani, care a mai jucat la Constanța în sezonul 1997/1998, a efectuat ieri primul antrenament alături de „marinari”, urmând să semneze un contract pe doi ani. Antrenorul principal al Farului, Marius Șumudică, și-a completat staff-ul tehnic cu Bogdan Andone, cumnatul său, care va fi antrenor secund, dar va și juca. În vârstă de 34 de ani, Andone a reușit în cele din urmă să-și rezilieze contractul cu formația din prima ligă cipriotă Ermis Aradippou, iar ieri a participat și s-a implicat, ca antrenor, la primele antrenamente cu Farul, după ce, marți, efectuase și vizita medicală, la București. „Nu a fost o decizie ușoară să renunț la a mai juca în Cipru, dar perspectiva de a promova în Liga 1 a reprezentat o nouă provocare pentru mine. Îmi plac provocările și vreau să fac ceva pentru Farul și pentru Constanța, atât ca antrenor, cât și împreună cu echipa. Cred că orașul Constanța merită să aibă echipă în prima divizie. Are un pu-blic extraordinar și o bază sportivă de nivelul Ligii 1. În luarea hotărârii de a veni m-a ajutat și faptul că am jucat la Farul un sezon, acum 11-12 ani. Voi semna un contract pe doi ani. Sper ca în al doilea sezon să joc în prima ligă. De fapt, nu sper, ci sunt convins. Lotul de jucători este foarte bun, astfel că vom face o treabă foarte bună. Lupta la promovare va fi grea, dar valoarea și experiența echipei noastre își vor spune cuvântul. Îmi place foarte mult atmosfera de la echipă. Băieții sunt profesioniști și muncesc serios”, a declarat Andone, la finele primei ședințe de pregătire de ieri. De la Farul, Bogdan îi cunoaște pe unii dintre cei apropiați de vârstă cu el, precum Barbu, Șchiopu, Pașcovici sau Cristocea, iar cu cei tineri va face cunoștință pe parcurs. „Am văzut că avem câțiva puști talentați. Unul dintre ei e Matei, pe care l-am văzut la vizita medicală și am înțeles că e foarte bun. E important ca jucătorii tineri să crească pe lângă cei experimentați, să învețe de la ei”, a arătat Andone. În ultimii șase ani, de când e în Cipru, Bogdan a jucat mijlocaș central, Ilie Dumitrescu fiind cel care l-a schimbat din mijlocaș de atac. „Îmi convine acest rol, să fac legătura între apărare și atac și să încerc să țin echipa cât mai omogenă, mai ales la experiența pe care o am acum. E un post foarte important”, a spus Andone.