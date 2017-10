Poliția le-ar fi luat permisul!

Bobul pilotat de Maria Constantin, "prins" cu 127 km/h pe pârtia de la Altenberg

Luna ianuarie este una dedicată sporturilor de iarnă. Pe mai toate continentele, au loc competiții de schi, patinaj, bob, sanie sau skeleton, ce atrag la start sportivi de mare valoare, iar pe margine - mii de suporteri și sponsori de calibru. Pe lista „protagoniștilor albi“ se regăsesc și constănțeni!Vești bune ne parvin din Altenberg (Germania), orașul gazdă al Cupei Mondiale de bob și skeleton. Echipajul de bob dublu feminin al României, format din Maria Constantin (pilot) și Andreea Grecu, și-a confirmat „abonamentul” în Top 10, ocupând locul 8 în clasamentul general, într-o companie mai mult decât selectă.După o primă manșă excelentă, fetele antrenate de profesorul constănțean Paul Neagu erau „cantonate” pe locul 5, fiind devansate numai de către puternicele echipaje ale Canadei, Statelor Unite ale Americii, Belgiei și Austriei. După manșa a doua, Maria și Andreea au mai pierdut, din păcate, câteva poziții, dar bătălia a fost extrem de strânsă. Drept dovadă stau timpii României (1:55.59) și Rusiei (1:55.58), Aleksandra Rodionova și Yulia Shokshueva suflându-le in extremis poziția a 7-a.Medalia de aur a revenit experimentatului echipaj al Canadei, format din Kaillie Humphries și Melissa Lotholz, cu timpul de 1:54.15.Trebuie remarcat faptul că fetele legitimate la CSSI Mamaia / CSO Sinaia au mai reușit o performanță la Altenberg, coborând pe pârtie cu viteza record de 127 km/h.„Am fost pe locul 5 la jumătatea concursului, am înregistrat a doua viteză pe pârtie, iar la final, am terminat pe locul 8. Mergem mai departe!”, a declarat pilotul Maria Constantin.Pentru fetele profesorului Paul Neagu, urmează o nouă provocare: Campionatele Europene, care vor avea loc, în data de 13 ianuarie, la Winterberg.Paul Neagu le-a mai transmis iubitorilor sporturilor de iarnă o veste plăcută. „Ediția 2017 a Campionatului Mondial de bob și skeleton rezervat seniorilor se va desfășura la Konigssee, în Germania. Decizia forului internațional a venit drept urmare a scandalului de dopaj din Rusia, care a avut sportivi prinși dopați la Jocurile Olimpice din 2014. Astfel, Rusiei i s-au retras drepturile de a organiza Mondialele! Pentru noi, este un motiv de bucurie, iar Mariei Constantin i se oferă o șansă mare, pentru că știe și merge foarte bine pe pârtia din Konigssee. Sperăm ca totul să iasă conform planului și să ne clasăm cât mai sus”, a declarat tehnicianul lotului național al României.