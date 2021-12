Bobul pilotat de Andreea Grecu, „surprins” cu 110 km/h pe pârtia de la Altenberg

Sportivii români au reuşit rezultate importante care punctează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022.Pilotul Andreea Grecu a terminat pe locul şapte la monobob în etapa de Cupă Mondială de la Altenberg (Germania), după două manşe echilibrate, cu o viteză dezvoltată de aproape 110 km/h. Este cea mai bună clasare a sportivei antrenate de profesorul Paul Neagu de când au început competiţiile de calificare la JO.Iar în proba de bob două persoane, Andreea Grecu şi Katharina Wick (împingător) au terminat tot pe poziţia a şaptea.„După o primă manşă ca la carte, a urmat manşa secundă, iar cu timpul realizat, Andreea a arătat încă o dată că pe cea mai dificilă pârtie din lume, Altenberg, ştie să conducă bobul.Din păcate, startul al 14-lea şi viteza de lansare, după start, locul 18, au împiedicat-o pe Andreea să urce pe podium. În final, a avut o viteză mai mare decât campioana mondială Kaillie Humphries (SUA), dar nu a mai putut recupera decât 11 locuri.Să găseşti o coechipieră să fie tare şi rapidă este foarte greu. Puţini se sacrifică pentru sportul pe care-l practică şi asta cu toate că sportul de înaltă performanţă în România este atractiv chiar şi din punct de vedere financiar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Pentru componentele lotului feminin olimpic de bob al României, urmează cea de-a patra etapă de Cupă Mondială, programată în week-end, tot în Germania, dar la Winterberg, unde se pot câştiga puncte frumoase pentru calificarea la JO din Beijing.„În primul rând, ne dorim să fim feriţi de probleme de sănătate. Şi am să vă şi explic de ce. Un atlet are într-un an trei sau patru concursuri principale, iar când îl întrebi acum pentru ce se antrenează, spune că pentru Campionatele Europene de anul viitor, din august. Noi, la bob, avem în fiecare săptămână câte două concursuri unde sportivii trebuie să dea maximum!Numai Andreea pentru calificări şi dacă se califică la JO va avea în final nouă concursuri la monobob şi tot atâtea la bob de două persoane. Iar dacă se califică la JO, va mai avea încă două concursuri. Bobul nu este un sport pentru oamenii comozi!”, a explicat tehnicianul constănţean.XXXLa Ostersund (Suedia), ştafeta masculină de biatlon a României a sosit pe locul 10 la Cupa Mondială. Competiţia a fost câştigată de Norvegia, Franţa şi Rusia completând podiumul. După România, au terminat echipe ca Austria, Cehia, Canada, Estonia sau Slovacia.Bobul tricolor pilotat de Mihai Tentea, împingător Ciprian Daroczi, a terminat pe locul 12 etapa de Cupă Mondială de la Altenberg.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / IBSF