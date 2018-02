Bobul pe pârtie! "O poziţie în Top 10 ar fi ceva extraordinar"

Jocurile Olimpice de Iarnă de la PyeongChang 2018

Bobul pe pârtie! "O poziție în Top 10 ar fi ceva extraordinar"

După o pregătire intensă în sala de forță, după ce au „mângâiat“ halterele cu zeci de kilograme și după sesiunea de antrenamente oficiale, pentru componentele bobului feminin de 2 al României participante la JO de Iarnă 2018 a sosit clipa marii întreceri.20 de echipaje se vor alinia, astăzi, la startul probei feminine de bob 2 din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la PyeongChang (Coreea de Sud). Alături de echipajele redutabile ale Statelor Unite, Canadei, Germaniei, Austriei, Elveției sau Rusiei, se regăsesc și tricolorele: Maria Constantin (pilot; antrenor CSSI Mamaia) și Andreea Grecu (împingător; sportivă CSSI Mamaia) speră să prindă viteză pe pârtie și să ducă bobul României în Top 10.Antrenorul lotului olimpic de bob al României, prof. Paul Neagu, a prezentat, pentru cititorii „Cuget Liber”, ultimele noutăți din tabăra tricoloră.„Săptămâna trecută a fost dedicată pregătirii fizice, în sala de forță, la haltere, dar și alergărilor. În week-end, am început antrenamentele oficiale. Maria și Andreea sunt ok, materialul de concurs este și el în ordine, avem patine bune. Sperăm ca timpii de start să fie cât mai apropiați de cei ai celorlalte echipaje”, a declarat tehnicianul constănțean.Și să nu uităm un amănunt: primele sesiuni de pregătire fizică s-au desfășurat pe un vânt puternic și un ger năprasnic, temperatura coborând la PyeongChang până la -22 grade Celsius!„Duminică a fost prima zi de antrenamente oficiale. Bobul Mariei nu a fost echipat cu patinele de concurs, dar, chiar și așa, startul a fost foarte bun: locul 8, la o sutime de locul 7 și la două sutimi de locul 6. Este o mobilizare totală a tuturor echipajelor, iar în ceea ce ne privește, consider că o poziție în Top 10 ar fi ceva extraordinar”, a mai spus profesorul Neagu.Strategie pentru JO de la Beijing 2022Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, este de părere că rezultatul obținut de Raluca Strămăturaru - locul 7 la sanie simplu - le-a dat mai mult curaj și încredere atât sportivilor, cât și antrenorilor.„După această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la PyeongChang, vom face o analiză foarte serioasă”, a declarat președintele COSR. „Acolo unde s-au obținut rezultate care ne permit să sperăm că există șanse de progres, acolo unde echipa este unită și unde oamenii au demonstrat că își doresc să facă performanță, vom crea un program special astfel încât la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, de la Beijing, să ne prezentăm mult mai bine decât am făcut-o acum”, a adăugat Covaliu.În cea de-a 9-a zi de întreceri la JO de la PyeongChang, sportivii români au înregistrat rezultate modeste: bob - 2 masculin: Nicolae Ciprian Daroczi/Mihai Cristian Tentea - locul 31, după primele două manșe; patinaj viteză - 500 m feminin: Alexandra Ianculescu - locul 41; schi alpin - slalom uriaș masculin: Alexandru George Barbu - locul 55.