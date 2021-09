Bobul Andreei Grecu prinde viteză spre JO de la Beijing. „Multe echipaje trag la medalii”

După o pregătire intensă de vară, efectuată la Centrul Sport Forum de la Constanţa, şi un cantonament de două săptămâni petrecut alături de campioanele Germaniei, componentele lotului feminin olimpic de bob al României intră în linia dreaptă a calificărilor pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2022.Sportivele Andreea Grecu, pilotul nr. 1 la ora actuală din bobul feminin românesc, Katharina Wick şi Teodora Vlad, ambele împingătoare, însoţite de antrenorul lotului feminin olimpic de bob al României, prof. Paul Neagu, vor pleca, duminică, 3 octombrie, spre capitala Chinei, Beijing, unde vor rămâne în următoarele trei săptămâni, într-un stagiu intens de pregătire şi acomodare cu noua pârtie pe care, mai mult ca sigur, vor evolua la Jocurile Olimpice de Iarnă de anul viitor.„În ultimele două săptămâni, am efectuat, la Winterberg şi Oberhof, antrenamente comune alături de componentele lotului olimpic al Germaniei. Duminică, plecăm spre Beijing, pentru o etapă foarte importantă a pregătirii. Toate naţiunile vor să se califice la Jocuri şi doresc să ia contact cu noua pârtie.Chinezii ne-au pus la dispoziţie două avioane charter, iar acolo s-a creat o «bulă» epidemiologică, va fi un sistem închis, vom avea trasee precise cu autocarul, hotel-antrenament-restaurant. Nu vom interacţiona cu nimeni!Vom avea astfel ocazia de a cunoaşte pârtia, să vedem cum se adaptează Andreea, şi la bob dublu, şi la monobob. Cu materialele stăm bine, boburile au fost deja trimise în China”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Până la startul Jocurilor Olimpice de Iarnă, tricolorele vor avea de parcurs un program competiţional foarte încărcat, în Europa urmând a se desfăşura nu mai puţin de opt etape de Cupă Mondială: două la Winterberg, două la Altenberg (Germania), două la Innsbruck (Austria), una la Sigulda (Letonia) şi una la St. Moritz (Elveţia).„În fiecare dintre aceste etape se acordă puncte care contează în clasamentul general, iar echipajele care ocupă primele 20 de locuri se califică la Jocurile Olimpice. Fetele noastre şi-au demonstrat valoarea, nu avem emoţii în privinţa calificării. La Jocurile Olimpice, lupta este deschisă, multe echipaje trag îndreptăţit la medalii.Noi ne-am pregătit cât se poate de bine, şi la Constanţa, şi în Germania, sperăm să avem rezultate pe măsură.Foarte important, ne dorim ca virusul Covid-19 să ne lase în pace, să nu ne infectăm, să trecem cu bine prin pandemie. Ne-am ferit cât de mult am putut, am stat izolaţi, am respectat toate regulile de protecţie sanitară”, a explicat tehnicianul constănţean.XXXCea de-a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice, un eveniment multi-sportiv internaţional major, va avea loc, în perioada 4 - 20 februarie 2022, în China, la Beijing.Foto: Paul Neagu