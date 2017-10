Blestemul lui Grigoraş

Blestemul lui Grigoraș

Jovial, bine dispus, Viorel Tănase a povestit că a fost sunat de Petre Grigoraș, care l-a „blestemat”. „Imediat ce s-a aflat că vin la Farul Constanța m-a sunt bunul meu prieten, Petre Grigoraș, care m-a blestemat: „Te blestem să promovezi cu Farul încă din primul an așa cum am făcut și eu”. Așadar, nu am încotro”, a mai adăugat râzând noul antrenor.Numele și cariera lui Viorel Tănase au fost legate, până ieri, de orașul Galați, acolo unde s-a afirmat ca jucător la Oțelul, apoi ca antrenor la Oțelul II și Dunărea Galați. De altfel, pentru a veni la Constanța, Tănase și-a reziliat contractul cu Dunărea, echipă din Liga2, Seria 1, ca și Farul. De altfel, fosta și actuala echipă sunt vecine de clasament, având același număr de puncte.