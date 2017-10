Blatul de la "Mielul Alb", sticlele din rapidul de Iaşi şi Tecău - singur împotriva tuturor

Poveștile sportului constănțean - Episodul Baschet

Blatul de la "Mielul Alb", sticlele din rapidul de Iași și Tecău - singur împotriva tuturor

Sportul constănțean nu a dus niciodată lipsă de eroi. Fie că a fost vorba despre fotbal, baschet, handbal, rugby, lupte sau gimnastică, s-au găsit întotdeauna caractere puternice, sportivi născuți a fi campioni. Ei au fost protagoniștii unor întâmplări de neuitat, pe care le readucem în atenția cititorilor noștri.În ediția de week-end, este rândul profesorului Mărțișor Hondrilă să interpreteze rolul naratorului. Antrenor emerit, fostul tehnician al CSS 1 și CS Farulîși amintește despre întâmplări hazlii, pe care, de altfel, le-a și inserat în cartea „Baschetul constănțean, între istorie și legendă“ și pe care le prezentăm în rândurile următoare. Nume sonore printre protagoniști!★ În anul 1994, eram antrenor la Farul, iar prietenul meu Marcel Câmpeanu, antrenor secund. El a aflat, printr-o relație (un inginer petrolist), despre un jucător african de culoare care are 18 ani și o înălțime de 2.01 m, care vrea să plece din țara sa natală, Nigeria, deoarece provenea dintr-o familie cu mulți copii, dar și din cauza luptelor interne care luau multe vieți. La insistențele noastre, președintele onorific al clubului Farul, Ion Draica, a promis că ne ajută și a întocmit documentele necesare pentru a-l aduce la Constanța. Numele lui: Toyin Olishadare, primul jucător de culoare care a evoluat în campionatul divizionar A din România.Acesta a pus o condiție: să vină împreună cu un prieten care juca baschet, Stafford Osomanika (19 ani, 1,94 m). Văzusem casete cu amândoi, acesta nu ne era necesar, dar, pentru a nu-l scăpa pe Toyin, am acceptat condiția.Sosirea lor în România s-a produs în luna februarie, în plină iarnă și în plin campionat. La București, la aeroport, s-a dus să îi aștepte vicepreședintele clubului, Sorin Bașturea. Pe jos era zăpadă și prima lor întrebare a fost de ce pista aeroportului e vopsită în alb!Ajungând la Constanța, cei doi jucători au fost cazați în complexul Tomis din strada Flămânda, iar pentru Toyin, a trebuit să fie tăiat un pat, pentru că nigerianul de 2.01 m nu încăpea în paturile standard.Ducându-i la masă, la restaurantul „Delfinul”, unde cei doi jucători au fost serviți cu friptură și castraveți întregi murați, Sorin Bașturea a fost întrebat de ce în România bananele nu se coc?!Fiind frig, le-am cumpărat haine groase, încălțăminte și flanelă de piele cu izmene. O altă întrebare a fost dacă albul treningului este culoarea clubului. În acest caz, necunoașterea lor este amestecată cu umorul tinereții. Până acum, nu jucaseră în cadrul niciunei echipe în Nigeria.Toyin s-a încadrat și a devenit un jucător valoros și dorit de orice echipă, în timp ce Stafford, după trei luni, a plecat la București, a jucat la altă echipă un sezon și pe urmă s-a angajat ca manechin la o casă de modă.Toyin a rămas și acum la Constanța, este căsătorit cu o româncă, soția sa practică avocatura. Are copii, și-a deschis o afacere și susține și un club privat de baschet pentru copii.★ În anul 1970, la o etapă de zonă la juniori III organizată la Bârlad, participă și CSS 1 Constanța, echipa fiind antrenată de mine. Eram de departe cea mai bună echipă din competiție, dar... În meciul cu echipa din Buzău, arbitrat, culmea, de constănțeanul Emanoil Răducanu, cu două minute și 20 de secunde înainte de finalul jocului, meciul a fost întrerupt, deoarece echipa din Constanța a rămas cu un singur jucător în teren, Romeo Tecău, ceilalți 11 jucători fiind eliminați pentru cinci greșeli personale, echipa totalizând 59, fiindcă și Romeo Tecău avea patru, în timp ce buzoienii aveau în total numai 15.În urma contestației depuse, arbitrul Emanoil Răducanu a fost suspendat, iar meciul s-a rejucat la București, pe terenul Floreasca. În favoarea echipei CSS 1 a depus mărturie și regretatul arbitru de fotbal Nicolae Rainea, care i-a surprins la restaurantul „Mielul Alb” pe antrenorul echipei de baschet al echipei buzoiene, prof. Nicolae Coman, și arbitrul Emanoil Răducanu, aranjând meciul. Nicolae Rainea a venit și el la meci, urmărind masacrul din tribune. Cele trei personaje nu mai sunt astăzi printre noi. Fie iertați și să se odihnească în pace!★ La un meci de divizia A, disputat la Iași, antrenorul Alexandru Botoș, vrând să-i ajute pe cei de la Politehnica să nu retrogradeze, pentru Farul necontând rezultatul, le dă meciul, pentru care primește 150 de fiole de vin pentru export, din viile dealului Bucium.Puse în două sacoșe mari, sticlele au fost așezate într-un compartiment de clasa I, al rapidului de noapte Iași - Constanța, care pleca la ora 22 din Iași și ajungea la 7 dimineața la Constanța. Toată lumea s-a culcat în compartimentele clasei I, care erau libere. În gară la Constanța, când antrenorul s-a trezit, cele două sacoșe erau goale, iar jucătorii care luaseră sticlele și le împărțiseră între ei deja coborâseră!★ În anul 1964, în turneul din România, selecționata americană de baschet a făcut și la Constanța un popas pentru a juca un meci cu echipa Farul. Spectatorii au venit în număr mare la meci, numărul lor de două ori mai mare decât numărul locurilor din sală.La Farul, evolua și jucătorul Costică Cândea, care avea o înălțime de numai 1.68 m și părea un pitic în comparație cu „Guliverii” americani, dar acesta a oferit cea mai tare fază a jocului: fiind cu mingea în atac, a făcut o fentă de aruncare la coș, jucătorul american din apărare, înalt de 2,04 m, a sărit pentru a bloca aruncarea, moment în care Costică Cândea a trecut în dribling printre picioarele americanului și a aruncat la coș, marcând două puncte. Sala a explodat pur și simplu!★ În anul 1972, este montată instalația de nocturnă la turneul de baschet din curtea SSE (actualul CSS 1), din strada Pictor Grigorescu, zona Dacia. Pe acest teren cu bitum, în afara jocurilor de campionat, au avut loc turnee internaționale, întâlniri cu selecționate ale navelor militare și comerciale americane. La aceste meciuri, asistau aproximativ 1.000 de spectatori. Jumătate dintre aceștia intrau în curtea școlii, ceilalți rămâneau în stradă, în spatele gardului de sârmă. A doua zi, dimineața, trei femei de serviciu ale școlii strângeau saci plini de coji de semințe, mucuri de țigări, cutii și sticle de bere goale.