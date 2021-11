Bianca Fota, de la Phoenix CSU Simona Halep, convocată în lotul „acvilelor”

Baschetbalista Bianca Fota, de la Phoenix CSU Simona Halep Constanţa, a fost convocată la lotul naţional al României care se va reuni, în data de 7 noiembrie, la Bucureşti, pentru a pregăti primele două jocuri din noua campanie de calificare la FIBA Women's EuroBasket 2023.Selecţionerul Dan Calancea are sub comandă 14 jucătoare. „Acvilele” se vor pregăti iniţial la Arena de Baschet, apoi la Sala Polivalentă, unde vor juca, pe 11 noiembrie, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport, împotriva Islandei, primul meci din Grupa C a FIBA Women's EuroBasket 2023 Qualifiers.Peste doar trei zile, pe 14 noiembrie, de la ora 19.00, România va disputa a doua partidă a actualei „ferestre” de calificare, la Almeria, contra Spaniei.„Este un nou început pentru naţionala României, din toate punctele de vedere. De aceea, avem nevoie de susţinere necondiţionată, mai ales din partea fanilor. Avem în lot foarte multe jucătoare tinere, dar capabile de performanţă.Sper ca dorinţa lor de autodepăşire să suplinească lipsa de experienţă şi rezultatele să fie pozitive. Sunt convins că vom pune cu toţii inimile pe parchet pentru o prestaţie cât mai bună şi pentru rezultate pe măsură”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Baschet, selecţionerul Dan Calancea.Jucătoarele convocate la echipa naţională vor reveni la cluburi pe 15 noiembrie.Următoarea „fereastră” de calificare va avea loc fix peste un an, în noiembrie 2022.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep / Dan Potor