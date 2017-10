Bianca Bişinicu, selecţionată în lotul naţional de junioare

Bianca Bișinicu, selecționată în lotul național de junioare

Gimnasta constănțeană Bianca Bișinicu, de la CSS1 - Farul (antrenori, Mirela Szemerjai și Sorin Bechir) a fost cooptată în lotul național de junioare de la Onești, alăturându-i-se celeilalte constănțence din lot, Rodica Iurea (antrenori, Olga Didilescu și Petruța Caraivan). Bișinicu, 13 ani, a ajuns la Onești ieri, fiind dusă de Mirela Szemerjai. Descrisă de antrenori ca o sportivă muncitoare, liniștită și constantă în evoluții, an de an, Bianca a avut prestații bune și anul trecut, la Campionatul Național pe echipe de la Bacău, unde a cucerit bronzul la echipe, și la Naționalele individuale de la Focșani. Tot în 2007, Bianca a efectuat două cantonamente la Onești, fiind urmărită îndeaproape de antrenorii lotului, astfel că hotărârea ratificată de Biroul Federal a venit apoi firesc: Bișinicu la lotul național. Pe lângă fetele de la Onești, CSS1 - Farul Constanța mai are în lotul de perspectivă șase gim-naste de 10 -12 ani, care se pregătesc la club: Ștefania Barbu, Ana-Maria Crișan, Catinca Târziu, Alina Dima, Denisa Mustafa și Andreea Neagu.