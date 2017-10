Ben Teekloh suferă de tromboflebită

Farul nu va putea conta la Urziceni pe cinci jucători, toți titulari în mod normal: Rusmir, Chico, Barbu, Voiculeț și Ben Teekloh. Chico a revenit de joi la pregătire, cu alergări ușoare, dar nu avea cum să fie adus la un nivel normal de joc până sâmbătă. În continuare, va avea program individualizat, sub supravegherea preparatorului fizic Gheorghe Avram. Voiculeț a suferit miercuri seară o întindere musculară, iar Ben Teekloh, ultimul care a „căzut“, are necazuri la picioare (tromboflebită - obstrucția totală sau parțială a unei vene, prin coagulare intravasculară, cu inflamarea peretelui venos), plătind în continuare tribut accidentului pe care l-a avut vara trecută. În condițiile acestor absențe, lotul de 18 pentru meciul de sâmbătă este format din: Curcă, Vlas - portari; Farmache, Pătrașcu, Șchiopu, Rastovac, Maxim, Băcilă, Fatai, M. Nae, Gaston, Cruceru, C. Matei, L. Pârvu, Gerlem, Alibec, Gosic și D. Florea - jucători de câmp.