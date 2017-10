Ben Teekloh, convocat din nou la echipa naţională a Liberiei

Ben Teekloh, convocat din nou la echipa națională a Liberiei

Mijlocașul defensiv al Farului a fost înștiințat că, în ianuarie 2010, va fi chemat la o altă acțiune a echipei reprezentative. Ben va fi pregătit la lot de fosta glorie nigeriană Sunday Oliseh. Ben Teekloh va fi din nou pre-zent la echipa națională, pentru o perioadă de pregătire și meciuri ami-cale, care vor avea loc luna viitoare. „Mi s-a transmis deja că voi fi con-vocat. La echipa națională s-a schimbat și selecționerul, formația fiind preluată de Sunday Oliseh. După încheierea turului Ligii a II-a, eu voi pleca din Constanța pe 11 decembrie, întâi în Liberia, pentru două săptămâni, după care în SUA, în Minnesota, unde stă familia mea”, a declarat Ben. Mijlocașul farist a fost prezent ultima dată la Națională în 2008. Întâi, pentru un stagiu de pregătire în Germania, unde a susținut două amicale, iar apoi, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010, când a bifat cinci partide cu Liberia în grupa a șasea a fazei secunde de calificare, zona africană, contra Gambiei, Senegalului (câte o dublă) și a Algeriei. Etapa trecută, în partida Steaua II - Farul 0-2, Ben Teekloh a marcat golul care a închis tabela, reușită care a fost a doua a sa la Farul într-un meci oficial, după cea de la Brașov, din returul 2008/2009 al Ligii 1. Vestea că Ben a dat gol a ajuns și pe site-ul Federației liberiene. „Mă bucur că am înscris, dar acest succes nu are valoare dacă nu vom bate și Gloria Buzău. Cu trei puncte câștigate, avem șansa de a termina turul Ligii a II-a pe locul doi, promovabil, aceasta dacă ne vor ajuta și alte rezultate”, a spus jucătorul de 26 de ani al Farului. „Nici nu ne gândim să nu batem Gloria Buzău. Nu vrem să ne împiedicăm la final. Trebuie să luăm jocul în serios”, a declarat și stoperul Ion Barbu. Meciul cu Gloria Buzău se va juca sâmbătă, de la ora 11, Farul obținând devansarea partidei, care fusese programată inițial duminică, de la ora 13. Antrenorul principal interimar Gică Butoiu a avut ieri la antrenament 23 de fotbaliști: portarii Sardescu, Vl. Neagu și Dobre și jucătorii de câmp Mățel, Barbu, Papp, Buzea, Gaston, Pașcovici - Andrade, M. Soare, B. Andone, B. Teekloh, Păcuraru, Rusmir, L. Mihai II, Cristocea, C. Matei, L. Leu, Mansur - Chico, Fatai, M. Ene. Pentru Cristocea a fost a doua zi de antrenament, după ruptura musculară microfibrilară suferită la Galați. Vasile a stat însă puțin pe teren, mergând apoi în sala de forță, alături de Cosmin Matei, care a acuzat o contractură. Bogdan Andone (contuzie la genunchi) și Andrade (dureri în zona inghinală) nu au încheiat antrenamentul, însă atât în cazul lor, cât și în cel al lui Matei nu sunt temeri că ar putea rata meciul de sâmbătă.