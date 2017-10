Bellu şi Bitang au demisionat din COSR. "Sportul românesc este bolnav"

Bellu și Bitang au demisionat din COSR. "Sportul românesc este bolnav"

Octavian Bellu și Mariana Bitang au demisionat vineri, la prânz, din funcțiile de membri ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Antrenorii lotului feminin de gimnastică și-au înregistrat demisiile și au părăsit rapid sediul de lângă Arcul de Triumf. Decizia celor doi derivă din rezultatul alegerilor pentru șefia COSR. Alin Petrache, șeful federației de rugby, este noul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). Petrache a câștigat alegerile (143 de voturi), învingându-i joi, puțin după prânz, fără drept de apel pe contracandidații Octavian Bellu (33 de voturi) și Elisabeta Lipă (21 de voturi).Reacția secretarului general al COSR, Ioan Dobrescu. "Nu am vorbit cu Bellu și Bitang, dar am aflat de decizia lor dintr-un mail. Probabil că li se vor accepta demisiile într-un viitor Comitet Executiv. Nu știm când va avea loc, pentru că un Comitet Executiv nu se poate întruni la trei ore după o demisie. Eu nu am o funcție executivă, eu sunt secretar general", a declarat Dobrescu pentru ProSport.