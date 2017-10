Beach-rugby / Tomitanii şi Cristian Cojocaru, excluşi din turneul Oval 5!

5

sustinator

O rusine foarte mare, numai la noi in Romania in orasul Constanta se poate intimpla asa ceva, ok am inteles ca domnul Cristi Cojocaru a gresit sau poate ca nu. Este incredibil dar cum poti sa suspenzi o echipa de copiii pe viata sa mai participe la o asemenea competitie ce legatura au copiii care au muncit si au inghitit destul nisip ca sa participe. Poate trebuie desfintata aceasta competitie prost organizata si sa dispara o data mafia asta din rugby-ul Constantean ,rusine organizatorilor!!!!!