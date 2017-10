Liga Națională de baschet masculin

BC Farul - Miercurea Ciuc, un derby al durerii

BC Farul are programat, mâine, penultimul meci din acest an în Liga Națională de baschet masculin, la Sala Sporturilor, contra celor de la BC Miercurea Ciuc. Adversarii constănțenilor de mâine nu au înregistrat nici ei rezultate prea bune în acest tur, reușind numai două victorii din cele 13 etape. Astfel, formația pregătită de Costel Cernat are șansa de a se mai distanța de ultimele locuri din clasament, asta dacă va presta un joc bun.BC Farul are o medie pe meci de 62.2 puncte marcate, iar Miercurea Ciuc - 72.8.Programul celorlalte meciuri ale etapei a XIV-a: marți: CSS Giurgiu - BC Timișoara, CSM București - Dinamo București, U Cluj - CSM Oradea, BC Tg. Mureș - CSU Atlassib Sibiu, SCMU Craiova - Gaz Metan Mediaș, BC Timba Timișoara - CSU Ploiești; miercuri: CS Energia Rovinari - BCM U Pitești.