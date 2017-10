BC Farul, meci decisiv, astăzi, la Constanţa

BC Farul, meci decisiv, astăzi, la Constanța

În urma celor două înfrângeri suferite săptămâna trecută, la Pitești, în confruntarea din play-out-ul Ligii Naționale de baschet masculin, cu BCM Universitatea, BC Farul este nevoită să obțină o victorie, astăzi, în meciul 3, la Sala Sporturilor (18.00), pentru a nu fi eliminată din primul tur (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”).În privința celor două partide pierdute, antrenorul constănțenilor spune că accidentările au reprezentat o problemă iar maniera arbitrajului nu a fost de nivelul Ligii Naționale.„Meciul 2 a fost mult mai bun pentru noi decât primul. În primul joc am avut două accidentări, Petronic și Santana. În al doilea joc am reușit să evoluăm mult mai bine. Pe finalul partidei chiar am fi putut lua conducerea dacă Marian Minea înscria aruncarea de 3 puncte, iar așa altul era jocul. S-a fluierat foarte slab, nu știu dacă a influențat rezultatul dar nu este normal ca la nivel de Ligă Națională să se arbitreze astfel. în al doilea meci ne-a lipsit un pic de șansă. Suntem nevoiți să câștigăm meciurile de la Constanța. Încă se mai joacă. Vom încerca să facem două victorii la Constanța, iar după, vom vedea. Suntem profesioniști și ne facem treaba. Dacă vom câștiga în primul meci de la Constanța, vom aborda al doilea joc cu alt moralul ridicat. Să nu uităm că la Constanța, în campionat, am câștigat la 18 puncte”, a declarat, pentru Total Baschet, antrenorul BC Farul, Costel Cernat.