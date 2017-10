BC Farul, incertitudine în vederea înscrierii în noul sezon al Ligii Naţionale

BC Farul, incertitudine în vederea înscrierii în noul sezon al Ligii Naționale

În timp ce alte echipe din Liga Națională de baschet și-au început pregătirile și cantonamentele, la BC Farul încă sunt mari probleme de organizare. Clubul nu are nici un jucător cu contract, iar primul meci, din Cupa României, se apropiecu pași repezi, fiind programatla jumătatea lunii septem-brie.„Nu avem niciun jucător sub contract, dar cei care au jucat în sezonul trecut așteaptă, când mă eliberez și eu cu toate, să-i sun și să vină încoace. La club sunt probleme financiare. Nu am unde să cazez jucătorii în Constanța pentru că nici un hotel nu va accepta să îmi ofere cazare și masă cu reduceri substan-țiale când e sezonul în toi. Dacă totul se face pe obrazul și pe semnătura mea, până când nu am asigurarea că ne putem înscrie în Liga Națională, nu vreau să încurc lumea”, a spus președintele BC Farul, la Total Baschet, Petrică Munteanu.