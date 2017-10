Campionatul Național de baschet masculin - juniori

BC Athletic U18, tot mai aproape de turneul final

Juniorii U18 de la BC Athletic Constanța au bifat, în week-end, două succese și sunt foarte aproape de turneul final al Campionatului Național.Sâmbătă, în sala Complexului „Tomis”, din strada Flămânda, baschetbaliștii pregătiți de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au trecut la limită, scor 55-53, de CSS Bega Timi-șoara.La doar o zi distanță, de data aceasta în Sala Sporturilor, constănțenii s-au descătușat împo-triva celor de la CS Mureșul Târgu Mureș, scor 73-38 (31-15), și sunt ca și calificați la turneul final. Chiar dacă nu s-au putut baza pe Ionuț Neacșu și Mario Takacs-Sixt, dobrogenii au făcut legea pe teren, îndeplinind o simplă formalitate.„Băieții și-au dorit foarte mult victoria, după ce au pierdut săptămâna trecută la Târgu Mureș. Obiectivul pentru acest week-end a fost atins, două victorii din două, și suntem în grafic. Am avut jucători care ne-au lipsit, însă cei care i-au înlocuit s-au descurcat excelent. Nu am fost prea mulțumit de partida de sâmbătă, dar astăzi (nr. - duminică), au ascultat ce le-am spus și acest lucru s-a văzut pe tabelă. Mai avem trei partide foarte grele pe care trebuie să le câștigăm, însă pot spune că am luat o opțiune serioasă pentru calificarea la turneul final”, a declarat antrenorul Alexandru Olteanu.În runda următoare, BC Athletic va juca tot pe teren propriu, contra celor de la Phoenix LPS Galați, sâmbătă, 1 aprilie. În tur, trupa de pe litoral s-a impus cu 78-63.