Campionatul Național de baschet masculin - juniori

BC Athletic U18, dublă "de foc" pentru calificarea la turneul final

Echipa de juniori sub 18 ani BC Athletic Constanța va susține, în acest week-end, două partide oficiale pe teren propriu, contând pentru faza semifinală a Campionatului Național.Sâmbătă, 25 martie, în sala „Tomis”, din strada Flămânda, echipa antrenată de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici va juca împotriva celor de la CSS Bega Timișoara, iar a doua zi, duminică, 26 martie, va fi rândul celor de la CS Mureșul Târgu-Mureș să-i înfrunte pe tinerii jucători constănțeni, de data aceasta, în Sala Sporturilor.„Sunt două meciuri decisive. Dacă ne vom impune, consider că suntem calificați în proporție de 80%. Avem două revanșe de luat, deoarece am pierdut ambele partide din tur. Suntem conștienți că va fi foarte dificil, însă nu mai avem loc de alți pași greșiți. Ne dorim foarte mult să ne calificăm la turneul final”, a declarat antrenorul principal Alexandru Olteanu.La turneul final, se vor califica cele mai bune opt echipe ale Campionatului Național: primele trei echipe clasate în cele două serii, plus alte două formații decise în urma unui turneu de baraj, între echipele ce au terminat pe locul 4, și alte două din turneul de recalificare. În acest moment, BC Athletic se află pe locul 5, cu patru victorii și tot atâtea înfrângeri, însă două victorii în week-end ar duce echipa de pe litoral în primele trei formații.