BC Athletic şi CS Phoenix-Ştiinţa, culoar favorabil în Cupa României

BC Athletic și CS Phoenix-Știința, culoar favorabil în Cupa României

Ieri, la sediul Federației Române de Baschet, au avut loc tragerile la sorți pentru stabilirea partidelor din următorul tur al Cupei României - masculin și feminin.În competiția masculină, BC Athletic Constanța va juca în turul trei, pe 30 ianuarie și 6 februarie 2019, împotriva echipei Dinamo Știința București, formație ce ocupă ultima poziție în Grupa A. De menționat că nu au existat urne valorice, selecția fiind total aleatorie.Iată și celelalte dueluri din turul trei: CSM Sighetu Marmației (Grupa C, locul 2) - SCM Timișoara (Grupa A, locul 6), CSM Mediaș (Grupa B, locul 2) - SCMU Craiova (Grupa A, locul 3) și CSM Târgu Mureș (Grupa C, locul 1) - BCMU Pitești (Grupa A, locul 5). Întâmplare sau nu, toate echipele din Grupa A au primit adversari din Grupele B și C, inferioare valoric.La feminin, competiția a ajuns în faza sferturilor de finală, iar Fortuna a scos în fața jucătoarelor de la CS Phoenix-Știința Constanța un adversar facil - CSM Alexandria, ocupanta penultimei poziții din Grupa B valorică, unde CS Phoenix este lideră. Confruntarea va avea loc în sistem tur-retur, pe 27 februarie și 6 martie 2019.Dacă BC Athletic nu a putut evita echipele din Grupa A, CS Phoenix-Știința a fost mult mai norocoasă, reușind să le evite pe toate.Iată și celelalte dueluri ale rundei: Sepsi Sf. Gheorghe (Grupa A, locul 1) - ICIM Arad (Grupa A, locul 5), CSM Târgoviște (Grupa A, locul 4) - CSM Satu Mare (Grupa A, locul 2) și KSE Târgu Secuiesc (Grupa B, locul 5) - Olimpia CSU Brașov (Grupa A, locul 3).