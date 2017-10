BC Athletic şi-a prezentat noile achiziţii. Jeremy Booth s-a întors la Constanţa

BC Athletic și-a prezentat noile achiziții. Jeremy Booth s-a întors la Constanța

Sezonul 2017/2018 se anunță palpitant pentru BC Athletic Constanța, cu baschet de calitate, meciuri tensionate și spectacol de zile mari.„Vrem să creștem de la an la an. Principalul obiectiv pentru acest sezon este să ajungem la turneul semifinal. Am făcut primul pas spre înalta performanță anul trecut, când am arătat că ne putem bate cu cele mai valoroase adversare din campionat, noi fiind o echipă formată în mare măsură din juniori. Acum este momentul să ne autodepășim, să progresăm, să facem o figură mai bună decât anul trecut”, a declarat antrenorul principal al BC Athletic, Alexandru Olteanu.Vineri, au fost prezentați primii trei jucători achiziționați în această vară. Cel mai important este americanul Jeremy Booth (30 de ani), fost jucător la BC Farul în sezonul 2012/2013, care a evoluat în ultimii ani în Franța și Statele Unite ale Americii, la Calais Basket (Liga a ll-a) și Lynchburg Titans (Premiere Basketball League).Al doilea jucător este Bogdan Călin (22 de ani), din Cernavodă, reactivat după doi ani de pauză, format și crescut de BC Atheltic și BC Farul. Al treilea jucător este Andrei Șerban (21 de ani), fost jucător la U Cluj.La capitolul plecări, cei mai importanți jucători care au părăsit echipa sunt Ionuț Neacșu, Bogdan Gavrilă și Sever Coman. Aceștia au devenit seniori, însă au ales să se axeze mai mult pe studii.„Am vrut să păstrăm cât mai mulți din jucătorii crescuți și formați de către clubul nostru. Ideea de «Baschet made in Constanța» este în continuare valabilă. Copiii noștri au de învățat de la acești jucători cu experiență. Antrenamentele sunt la o intensitate maximă, fiecare vrea să își câștige locul în primii cinci. Asta vrem - competiție, ambiție și perseverență. Numai așa putem ajunge la performanța pe care ne-o dorim cu toții”, a declarat Andrei Talpeș, managerul clubului de Liga l.Nu se cunoaște exact data în care va debuta noul sezon de baschet al Ligii l (eșalonul secund), însă se preconizează că ar urma să înceapă la mijlocul lunii octombrie. Până atunci, BC Athletic va susține o serie de partide amicale pentru a crea omogenitate și pentru a se observa punctele slabe. Conducerea clubului nu exclude transferul a altor jucători, dacă cei actuali nu vor da randamentul dorit. „Fereastra” de transferuri se încheie pe data de 2 octombrie.