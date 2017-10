BC Athletic pune mare preţ pe tinerii jucători

Baschet de Liga I, din nou la Constanța

BC Athletic pune mare preț pe tinerii jucători

Constanța va avea o echipă profesionistă de baschet înscrisă în eșalonul secund. Baschet Club Athletic, clubul format în urmă cu nouă ani de către foști jucători ai BC Farul și susținători ai jocului sub panou, a finalizat toate demersurile administrative pentru a se înscrie în Liga l.Vineri, oamenii care au pus bazele acestui proiect au organizat o conferință de presă în care și-au prezentat staff-ul cu care vor încerca să-și îndeplinească obiectivele pe termen scurt și lung. Alexandru Olteanu va fi antrenorul BC Athletic, ajutat de secundul Bogdan Ivanovici, urmând ca Vasile Pașca să rămână director tehnic.„Ideea acestui proiect ne-a venit în urmă cu trei ani. Odată cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, am reușit să dăm viață acestor idei și să înscriem echipa BC Athletic în Liga l. Consider că prin proiectele noastre am arătat cât de mult iubim acest sport. Constanța este un oraș de tradiție și avea nevoie de o echipă de seniori. Obiectivul nostru pe termen scurt este să facem o figură cât mai frumoasă, să acordăm copiilor din club șansa să evolueze, să le dăm încredere pentru a putea progresa. Dacă vom munci ca și până acum, vom putea face pasul către Liga Națională. Nucleul echipei va fi format din jucători sub 18 ani de la club, iar pe lângă aceștia vor juca și 4-5 jucători de experiență. În acest moment, avem acordul verbal al lui Adrian Trandafir, Șenai Isleam și Alexandru Liță, toți cu ștate vechi în baschetul constănțean”, a declarat Alexandru Olteanu.Team-managerul echipei va fi Andrei Talpeș. Președintele Asociației Terra Semper Fidelis și-a concentrat eforturile la un nivel total nou, iar înscrierea echipei în Liga l reprezintă încununarea muncii sale.„Sunt mândru că fac parte din proiectul «Made in Constanța - Renaște o tradiție». Ne bazăm pe jucători tineri, din județul Constanța, care să crească și să formeze o echipă competitivă. Cu timpul pot apărea și jucători străini, dar depinde foarte mult de evoluția noastră în Liga l.Bineînțeles că obiectivul nostru este să promovăm în Liga Națională și vom face tot posibilul să îl îndeplinim cât mai repede. Am primit foarte multe mesaje de încurajare, semn că ceea ce facem este apreciat și că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Andrei Talpeș.BC Athletic va efectua în această perioadă trial-uri în care va testa jucătorii tineri din județul Constanța, urmând ca, până la sfârșitul lui iulie, să se stabilească lotul cu care va fi abordat campionatul. Acesta este programat să debuteze la finele lunii septembrie.