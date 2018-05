BC Athletic, pregătită de luptă. "Ne jucăm şansa până la capăt!"

BC Athletic, pregătită de luptă. "Ne jucăm șansa până la capăt!"

Echipa de baschet masculin BC Athletic Constanța joacă, sâmbătă, 14 aprilie, de la ora 16, la Sala Sporturilor, împotriva celor de la CSO Voluntari, în cel de-al Xll-lea meci al fazei semifinale din Liga l.Ambele formații prezintă șanse reale de calificare la turneul Final Four de promovare în Liga Națională, iar duelul din week-end se anunță unul extrem de încins. Lucru confirmat și în partida tur, de la București, acolo unde cele două formații au terminat la egalitate în timpul regulamentar, ca mai apoi BC Athletic să se impună în prelungiri, scor 71-66.Antrenorul principal Alexandru Olteanu va avea la dispoziție întreg lotul de jucători, exceptându-i pe Cătălin Miloș și Andrei Bercea, aflați cu echipa liceului la un turneu zonal. În același timp, rămâne încrezător în calitățile elevilor săi, chiar dacă se anunță o partidă echilibrată.„În tur, am reușit să câștigăm la Voluntari în prelungiri, fapt ce ne arată că loturile sunt echilibrate. Sperăm ca, datorită săptămânii bune de antrenamente și a dorinței noastre de a ne califica la turneul final, să facem un meci bun și să ne impunem sâmbătă. Mai avem trei partide și dacă nu vom reuși să le câștigăm pe toate, jocul rezultatelor va decide dacă merităm sau nu să fim la turneul final”, a declarat principalul Alexandru Olteanu.De asemenea, vedeta „Gladiatorilor din Tomis”, americanul Jeremi Booth, se simte plin de încredere înaintea meciului cu FC Voluntari și abia așteaptă să joace din nou în fața propriilor suporteri.„Mă simt foarte bine înainte de meciul cu FC Voluntari. Fiind a doua oară la Constanța, adaptarea se produce mai ușor. Atât antrenorii, cât și team managerul Andrei Talpeș cred foarte mult în mine, iar acest lucru îmi oferă foarte multă încredere în forțele proprii. Ne putem califica în Final Four, însă trebuie să rămânem concentrați și să ne jucăm șansa până la capăt”, a declarat Jeremi Booth.