BC Athletic porneşte în forţă noul sezon competiţional

BC Athletic pornește în forță noul sezon competițional

Proiectul „Baschet Made in Constanța“, inițiat și pus în lumina reflectoarelor de cei de la BC Athletic în urmă cu doar două sezoane, va deveni, curând, un proiect prea mare pentru o Sală a Sporturilor prea mică.O dovadă a celor afirmate a fost reprezentația oferită suporterilor constănțeni, miercuri seară, în primul meci al sezonului, cu CS Rapid București, când Sala Sporturilor a fost aproape plină. BC Athletic Constanța i-a spulberat pe rapidiști, scor 80-48 (42-22), îndeplinind o simplă formalitate.„Gladiatorii din Tomis” și-au făcut apariția la lumina reflectoarelor, în uralele suporterilor de pe litoral, iar jucătorii i-au recompensat pe cei mai norocoși fani cu mingi de baschet.Înaintea fluierului de start, pe parchetul Sălii Sporturilor au oferit un număr de dans și dexteritate gimnastele de la CSS 1, iar în pauza mare, a venit rândul trupei All In The Dance să atragă toate privirile.Meciul a fost o simplă formalitate pentru BC Athletic, cei mai buni marcatori ai trupei de pe litoral fiind Miljan Drekalovic (13 p), Brandon Lockhart (11 p), Deondre Ray (9 p), Alin Andrieș (9 p) și Andrei Oprean (9 p).Returul este programat sâmbătă, 29 septembrie, la București.