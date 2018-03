BC Athletic pierde derby-ul cu Ştiinţa

Liga I de baschet masculin

BC Athletic pierde derby-ul cu Știința

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța a pierdut, duminică, partida din deplasare cu CSU Știința București, scor 64-76 (33-38), în cea de-a șaptea etapă a fazei semifinale din Liga 1.Formația antrenată de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici a făcut un meci bun, însă a clacat pe final. Cu șase minute înainte de ultimul fluier, tabela arăta 62-58 pentru constănțeni, însă s-a produs un scurt-circuit ce a blocat drumul către coșul advers. Șase minute în care gazdele au marcat 18 puncte, în timp ce „Gladiatorii din Tomis” doar două!„A fost un meci foarte greu, exact cum ne așteptam, împotriva unei echipe ce are în componență jucători valoroși. Consider că noi am făcut un meci bun, însă au fost luate niște decizii nu prea inspirate în atac, iar acest lucru ne-a costat”, a declarat team managerul BC Athletic, Andrei Talpeș.Pentru constănțeni, următoarea etapă este programată tot în deplasare, pe terenul CSM-ului Ploiești, duminică, 18 martie, în primul joc din retur.Primul meci în Sala Sporturilor este programat o săptămână mai târziu, pe 25 martie, împotriva echipei CSM Sighetu Marmației.În clasament, BC Athletic se află pe locul 2, cu 11 puncte, la egalitate cu CSU Știința București (un meci în minus) și CN „Aurel Vlaicu” București. În lupta pentru cele patru locuri ce duc la turneul final se mai află CSO Voluntari (9 puncte - un meci în minus) și CS Cuza Sport Brăila (7 puncte - trei meciuri mai puțin disputate).