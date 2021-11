BC Athletic Neptun, meci dificil în deplasare, cu CSM Ploieşti

După jocul modest şi rezultatul pe măsură din runda precedentă, 69-78 cu CSM Focşani, la Sala Sporturilor, echipa masculină de baschet BC Athletic Neptun Constanţa se deplasează, în acest week-end, la Ploieşti, pentru următoarea „haltă”, a şaptea, din Liga Naţională.Sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 18.00, la Sala Olimpia din Ploieşti, „Gladiatorii din Tomis” întâlnesc pe CSM Ploieşti, o echipă care are acelaşi bilanţ de patru victorii în campionat în cele şase meciuri disputate până acum. Gazdele ocupă locul cinci în clasament, formaţia antrenată de Alexandru Olteanu este pe patru, „zestrea” de puncte este similară, 10, astfel că, la final, învingătoarea are mari şanse de a urca pe podium.Meciul va putea fi urmărit pe canalul de Youtube FRB TV.Alte două partide din cadrul etapei a şaptea a Ligii Naţionale de baschet masculin vor fi transmise în direct la TV: duminică, 7 noiembrie: U-Banca Transilvania Cluj-Napoca - SCM Timişoara (ora 17.20, în direct la Digi Sport şi Look Sport); luni, 8 noiembrie: FC Argeş Piteşti - SCM U Craiova (ora 18.00, în direct la Digi Sport şi Look Sport).XXXColegiul Central al Antrenorilor din cadrul Federaţiei Române de Baschet organizează o nouă sesiune de examen pentru antrenorii care doresc să obţină o licenţă superioară pentru sezonul 2021-2022, aceasta urmând să se desfăşoare la Bucureşti, la Arena de Baschet / sediul FRB, marţi, 9 noiembrie.Comisia de licenţiere va fi formată din membri ai Colegiului Central al Antrenorilor şi un reprezentant al Federaţiei Române de Baschet.Licenţele obţinute anterior se prelungesc pentru anul competiţional 2021 -2022.Foto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa