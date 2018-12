BC Athletic forţează calificarea în turul următor al Cupei României

BC Athletic forțează calificarea în turul următor al Cupei României

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța joacă, astăzi, de la ora 19, la Sala Sporturilor, împotriva formației ACS Târgu Jiu, în manșa retur a turului secund din Cupa României. În tur, la Târgu Jiu, constănțenii antrenați de Alexandru Olteanu,Bogdan Ivanovici și Vlad Mihai s-au impus cu 70-67 și pornesc ca principali favoriți la calificarea în turul următor.„Formația din Târgu Jiu este una foarte bună, neînvinsă în acest sezon, cu trei jucători străini în lot. Unul dintre ei este pivot, înalt și puternic, în jurul lui fiind construit tot jocul. În plus, au și jucători români cu experiență. Calificarea nu este jucată, cu siguranță va fi un meci foarte greu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul principal al BC Athletic Constanța, Alexandru Olteanu.„Gladiatorii din Tomis” nu au un început de sezon foarte bun în Liga Națională, Grupa B, înregistrând două înfrângeri. De partea cealaltă, ACS Târgu Jiu este neînvinsă în Grupa C, cu trei victorii, însă diferența valorică dintre cele două grupe este una categorică.„După începutul mai ezitant de sezon, am reușit să ne sudăm mai bine. Așa am reușit să câștigăm la Târgu Jiu, chiar dacă am fost conduși, la un moment dat, chiar și cu 17 puncte. Sunt foarte încrezător, deoarece am văzut o schimbare de atitudine în ultimele săptămâni și cred că acest lucru se va vedea în jocul nostru pe viitor. Ne-am asumat un risc la începutul sezonului, acela de a schimba foarte mult componența echipei, speram să ne omogenizăm mai repede, dar nu este nimic pierdut, ne putem întoarce printre locurile fruntașe”, a completat Alexandru Olteanu.Suporterilor constănțeni le-au fost pregătite, ca de obicei, concursuri, premii, surprize și un spectacol sportiv de mare calitate, intrarea la meci fiind liberă.Următoarea partidă din Liga Națională pentru BC Athletic este programată sâmbătă, 27 octombrie, tot la Sala Sporturilor, împotriva echipei CS Cuza Sport Brăila.