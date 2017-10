BC Athletic duce mai departe proiectul "Baschet made in Constanţa"

BC Athletic duce mai departe proiectul "Baschet made in Constanța"

Săptămâna trecută, odată cu victoria de pe teren propriu, scor 66-50, împotriva celor de la ACS Magic Sibiu, s-a încheiat primul sezon al echipei de baschet BC Athletic Constanța în Liga I. Cu toate acestea, munca grupării constănțene nu se oprește aici, pe ordinea de zi fiind planificarea următorului sezon competițional.Chiar dacă au reușit performanțe onorante, baschetbaliștii constănțeni nu au de gând să se oprească aici, obiectivul fiind clar: depășirea rezultatelor din sezonul 2016/2017.„Consider că ne-am atins obiectivele stabilite la începutul sezonului. Am reușit să ne calificăm la turneul final al Campionatului Național U18, acolo unde am ratat de puțin accesul în semifinale. Am avut și un parcurs bun în Liga l, și cu meciuri reușite, și cu partide mai puțin reușite. Însă, per ansamblu, sunt mândru de ce am reușit în acest an, atât la seniori, cât și la juniori. De asemenea, am avut în program foarte multe activități prin care am urmărit să aducem baschetul alături de cei mici”, a declarat Andrei Talpeș, team managerul BC Athletic Constanța.Cu toate acestea, greul abia acum începe pentru echipa de la malul mării. Proiectul a plecat la drum sub deviza „Baschet made in Constanța” și își va menține natura și în următoarele sezoane, chiar dacă este posibil ca printre constănțeni să-și facă apariția și câțiva jucători străini, eventuali sârbi sau americani.„Sezonul viitor va fi unul greu pentru noi. Ne vom continua proiectele demarate până acum, deci ne vom baza tot pe copiii Con-stanței. Și chiar dacă vor apărea, pe viitor, 1-2 jucători străini, nucleul va fi format tot din actualul lot și, de ce nu, alți jucători din oraș care vor avea capacitatea să facă pasul. Sunt sigur că cei tineri ar avea numai de învățat de la un jucător străin, valoros, cu experiență. În plus de asta, cred că i-ar ambiționa să-și ridice nivelul de joc. Cred că vor fi destule beneficii. Nu ne-am gândit la acest lucru, deocamdată, și nu știu dacă este momentul”, a completat Talpeș.v v vAndrei Talpeș este și președintele Asociației Județene de Baschet Constanța, deci munca sa în folosul baschetului este necontenită. Chiar și așa, are și regrete sale. Nu pot fi toate așa roz, cum și-a propus.„Dacă ar fi ceva să regret, ar fi faptul că nu am reușit să le dau ocazia jucătorilor să evolueze în Liga 1, de acum două sezoane. Au progresat mult după un sezon, acum ar fi fost mult mai pregătiți. Din păcate, au fost multe considerente care nu ne-au permis să ne înscriem. Vom face tot posibilul să ducem Constanța în prima ligă a baschetului românesc”, a conchis Andrei Talpeș.