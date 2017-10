BC Athletic, CSS Focşani şi Beovuk 72 Belgrad, meciuri cu peste 100 de puncte marcate

Turneul internațional de baschet de la Tuzla

BC Athletic, CSS Focșani și Beovuk 72 Belgrad, meciuri cu peste 100 de puncte marcate

La sala de sport din Tuzla, se află în plină desfășurare un turneu internațional amical de baschet, la care participă echipe de băieți și fete, din România, Serbia și Bulgaria. Primele formații remarcate sunt BC Athletic Constanța, CSS Focșani și Beovuk 72 Belgrad, care au avut meciuri în care au marcat peste 100 de puncte. Iată rezultatele înregistrate în primele două runde, pe secțiuni: 11-12 ani, băieți și fete: et. I: CS Olimpia București - CS Laguna Constanța 12-48 (băieți), CS Olimpia București - CSS 1 Constanța 55-1 (fete); et. II: CS Olimpia București - BC Delfinul Constanța 11-84 (băieți), CS Olimpia București - CSS 1 Constanța 65-4 (fete); 15-16 ani, băieți: et. I: BC Athletic Constanța - CS Laguna Constanța 64-23, Dan Dacian București - BC Delfinul Constanța 73-38, Beovuk 72 Belgrad - CSS Focșani 47-50; et. II: BC Delfinul Constanța - BC Athletic Constanța 17-103, CSS Focșani - CS Laguna Constanța 125-41, Beovuk 72 Belgrad - Dan Dacian București 104-45. v v v Echipa națională de baschet masculin a României a câștigat medaliile de argint la Campionatul Balcanic Under 15, competiție desfășurată la Timișoara. În meciul decisiv pentru trofeu, tricolorii pregătiți de Goran Vrkic au cedat în fața selecționatei Turciei, cu scorul de 46-73. Clasamentul final: 1. Turcia (6 puncte), 2. România (5 p), 3. Bulgaria (4 p), 4. Macedonia (3 p).