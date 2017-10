BC Athletic Constanţa şi-a stabilit obiectivele pentru anul viitor

BC Athletic Constanța și-a stabilit obiectivele pentru anul viitor

Conducerea BC Athletic Constanța a organizat, zilele trecute, ultima conferință de presă din 2016, prilej pentru a face o mică analiză asupra evoluției tinerilor jucători, dar și pentru trasarea obiectivelor pentru ur-mătorul an.După mulți ani, orașul Constanța a putut înscrie din nou o echipă de seniori în primele eșaloane ale baschetului românesc, iar evoluția acesteia a fost una pe alocuri încântătoare. Formată preponderent din juniori, BC Athletic a reușit să strângă trei succese, în opt partide, în Liga 1 (liga secundă), cu șanse reale de a prinde primele trei locuri care duc în turneul semifinal de promovare. Echipele satelit, Steaua 2 București, Phoenix 2 Galați și Dinamo 2 București nu au voie să promoveze, în acest fel, BC Athletic luptă pentru a prinde a treia poziție cu ACS Agronomia 4Sports. Formația din Capitală are un avans de două puncte, însă și un meci mai mult disputat.Trupa pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici va juca pe 15 ianuarie, acasă, împotriva celor de la CS Cuza Sport Brăila, după care urmează două deplasări, la Poli Iași (22 ianuarie) și Steaua 2 București(29 ianuarie), ultima rundă fiind programată în Sala Sporturilor, contra celor de la CS Dinamo 2 (5 februarie).„A fost un an plin de baschet la Constanța. Nu ne-a fost deloc ușor, însă am reușit să facem față cu brio tuturor provocărilor. Sunt mândru de ce am realizat alături de băieți. Proiectul nostru este unul sănătos, în plin progres. Ne bucurăm că am adus baschetul la malul mării, însă greul de abia acum începe. Vrem să ducem Constanța acolo unde îi este locul, pe prima scenă a baschetului românesc. Anul 2017 va fi unul foarte greu, cu antrenamente multe și deplasări lungi. Va trebui să ne dozăm foarte bine energiile, mai ales că vom lupta pe două fronturi. Aș vrea să mulțumesc încă o dată publicului extraordinar ce ne-a fost alături în tot acest timp. Împreună suntem mai puternici”, a declarat Andrei Talpeș, team manager BC Atheltic.BC Athletic joacă și în Campionatul Național U18, acolo unde, aproximativ în aceeași componență, s-a calificat la turneul semifinal. Antrenorul Alexandru Olteanu își dorește ca anul 2017 să aducă la Constanța medaliile mult visate.„Sperăm ca anul 2017 să fie mai bun ca precedentul. La seniori ne-am propus să creștem în joc de la meci la meci, iar jucătorii să intre în vederile loturilor naționale ale României, iar la tineret să punem mâna pe medalii”, a declarat acesta.