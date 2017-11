BC Athletic Constanţa joacă două partide oficiale în doar 24 de ore

Liga I la baschet masculin

BC Athletic Constanța joacă două partide oficiale în doar 24 de ore

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța va disputa, în acest week-end, două partide oficiale din Liga l. Astfel, sâmbătă, de la ora 15.30, constănțenii vor susține restanța din etapa a 5-a cu Phoenix ll Galați, în deplasare, apoi vor pleca spre Pitești, unde, duminică, de la ora 18.30, întâlnesc echipa locală BCM Argeș ll, în cea de-a șasea rundă a eșalonului secund.Cu patru victorii din patru posibile, formația pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici este pregătită să continue seria invincibilității și după aceste două confruntări, în 24 de ore. Managerul clubului, Andrei Talpeș, a declarat că are încredere că echipa sa va găsi resursele să treacă cu bine peste acest maraton baschetbalistic.„Programul nu l-am decis noi. Am fost rugați să acceptăm acest program și ne-am conformat. Dacă suntem valoroși, îi putem bate la orice oră. Va fi foarte greu, este adevărat, însă am încredere în băieți. Îi văd pregătiți fizic și psihic să facă față acestui program cu două meciuri în doar 24 de ore”, a declarat Talpeș.După cele două confruntări, „Gladiatorii din Tomis” vor reveni în arena lor favorită, la Sala Sporturilor, acolo unde vor pregăti derby-ul cu CN „Aurel Vlaicu”, programat pe 3 decembrie. La ultimul meci de pe teren propriu, în victoria la limită cu Rapid (88-84 în overtime), Sala Sporturilor a fost arhiplină, fiind un factor determinant al deznodământului partidei.„În afara acestei victorii, ne simțim câștigători și datorită altor aspecte. Spre exemplu, am reușit să umplem Sala Sporturilor în meciurile de acasă. De asemenea, ne bucură când vedem atât de mulți copii la meciurile noastre. Și jucătorii noștri sunt foarte tineri, iar acest lucru îi motivează și pe ei, deoarece le plac foarte mult provocările de acest gen. Ar fi extraordinar ca în meciul cu «CN Aurel Vlaicu» sala să fie plină și să ne împingă de la spate către victorie. Așa cum am obișnuit, le vom pregăti foarte multe surprize. Întotdeauna căutăm să ne surprindem pozitiv fanii”, a completat Andrei Talpeș.Clasament: 1. CN „Aurel Vlaicu” (9 puncte/5 jocuri), 2. BC Athletic Constanța (8 p/4 j), 3. BCM Argeș ll Pitești (7 p/5 j), 4. CS Rapid București (6 p/4 j), 5. CS Phoenix ll Galați (3 p/4j), 6. CS Politehnica ll Iași (3 p/3 j).