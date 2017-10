BC Athletic Constanţa îşi schimbă logo-ul

BC Athletic Constanța își schimbă logo-ul

După aniversarea celor 10 ani de baschet din peisajul autohton, echipa de baschet masculin ce reprezintă Constanța la nivelul Ligii l îmbrățișează o nouă imagine. Sub motto-ul „New Decade. New Look”, cei de la BC Athletic Constanța își vor dezvălui noua identitate pe data de 16 octombrie.Pe canalele de socializare Facebook și Instagram, BC Athletic a lansat o provocare fanilor, de a afla adevărul din spatele noului brand. Cine este prezent pe noul logo al clubului? Odată cu lansarea filmului ce anunță concursul în care fanii pot câștiga un tricou oficial Athletic - „Made in Constanța”, clubul a oferit acestora și câteva indicii, printre care și un trident.